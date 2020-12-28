Александру Моору на прямую линию поступило 1500 вопросов

Сегодня, в 18:30, начнется прямая линия с губернатором Тюменской области, в ходе которой Александр Моор ответит на вопросы жителей региона.

Как сообщили в Оперштабе, до начала трансляции в адрес главы региона уже поступило полторы тысячи вопросов. Ранее Моор на своих страницах в соцсетях отметил, что постарается ответить на максимальное количество вопросов, на те, что не прозвучат в эфире, "дам поручения заместителям ответить в ближайшее время".

Онлайн-трансляцию можно посмотреть в "Одноклассниках" и "ВКонтакте".