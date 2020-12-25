Тюменские депутаты приняли положение об инициативных проектах

Положение об инициативных проектах приняли тюменские депутаты на последнем в 2020 году заседании городской думы 24 декабря. Теперь свои предложения и проекты смогут выдвигать тюменцы и организации города, а мнение населения может быть выявлено путем опроса или сбора подписей.

Депутат Степан Киричук напомнил, что положение было рассмотрено в ходе заседания постоянной комиссии по городскому общественному самоуправлению 15 декабря. Напомним, что источником финансирования инициативных проектов будут являться средства городского бюджета. На эти цели в городской казне заложено 10 млн рублей. Кроме того, возможны и другие источники финансирования, в том числе инициативные платежи.

"Отрадно, что тюменцы могут стать инициаторами или соавторами проектов, в которых нуждаются их микрорайоны или дворы, - считает депутат Евгений Бакро. – Благодаря этому люди смогут контролировать работу на объектах и участвовать в ее приемке, могут сыграть в этом важную роль и ТОСы. Но самое важное, что теперь к этому может быть привлечена молодежь, ведь завтра этим молодым людям жить в Тюмени, учиться и работать". Он напомнил, что в реализации проектов по созданию велодорожек в городе активное участие принимали молодые тюменцы.

Федеральный закон об инициативных проектах вступит в силу с 1 января 2021 года, однако Тюмень уже накопила положительный опыт в реализации подобных проектов. Так, в 2020 году на территории города было реализовано 10 инициативных проектов. "Опыт их реализации у нас уже есть, - считает депутат Альбина Селезнева. – Теперь мы должны приложить все усилия к тому, чтобы в наступающем году проектов было как можно больше".