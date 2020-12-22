Губернатор Тюменской области рассказал о задачах правительства на 2021 год

Итоги 2020 года и главные направления работы в 2021 году Александр Моор озвучил в ежегодном послании губернатора Тюменской областной Думе "О положении дел в области и перспективах ее развития".

В числе достижений-2020 губернатор назвал прирост населения и рост индекса промышленного производства почти на 25%. В четвертом квартале "ЗапСибНефтехим" вышел на полную мощность крупнейшего в мире завода по производству полимеров, состоялся запуск третьей очереди товарно-молочного комплекса в Голышмановском районе, а также цеха по производству сухого молока в Ялуторовске и второй очереди аквапарка "ЛетоЛето". На этапе завершения завод гормональных препаратов в Тюмени, третья очередь тепличного комбината в Тюменском районе, молочный комплекс в Ярковском районе, первый этап кондитерской фабрики в Ишиме, завод тротуарной плитки и других элементов благоустройства в Ялуторовске.

Среди проблем, с которыми регион столкнулся в уходящем году, Моор особо выделил снижение валового регионального продукта, инвестиций в основной капитал, выпуска по некоторым секторам индустриального производства. Также снизились объемы строительства и реальные денежные доходы населения.

Александр Моор призвал всех сделать выводы из сложившейся ситуации и активнее работать, в том числе над решением перечисленных проблем. "Важно сделать правильные выводы. Не сидеть сложа руки, не ждать, пока дела наладятся сами собой. А перегруппировать наши силы и определить новые точки их приложения. Мы должны построить новую региональную реальность. И мы должны построить ее не для отчетности, а для живых людей", - подчеркнул глава региона.

Стратегическими ориентирами региона в 2021 года должны стать:

✔️ максимальное сбережение человеческой жизни и здоровья;

✔️ сохранение рабочих мест и доходов населения;

✔️работа, направленная на восстановлению и росту региональной экономики;

✔️формирование условий для динамичного развития экономики.

Также глава региона обозначил системные требования к организации работы в 2021 году: ✔️социальная политика должна строиться на принципах адресности и нуждаемости;

✔️ в центре региональной повестки должно появиться понятие конкурентоспособности;

✔️ масштабная дерегуляция хозяйственной и социальной активности в регионе.

В задачах на 2021 год приоритным станет завершение начатых проектов: аэропорт в Тобольске, комплекс по производству, хранению и отгрузке сжиженного природного газа (ПАО "Газпром"), научно-технический центр в Тюмени (ПАО "Новатэк"), бройлерные комплексы в Голышмановском городском округе и Юргинском районе, модернизацию Боровской, Пышминской и Каскаринской птицефабрик в Тюменской районе.