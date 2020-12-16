Тюменские депутаты рассмотрели ход капитального ремонта

Более 900 многоквартирных домов областного центра охватил второй краткосрочный план капитального ремонта с 2018 по 2020 год. Реализация третьего начнется в 2021 году, его программа включает более 700 многоквартирников. Об этом депутатам Тюменской городской думы рассказали в ходе семнадцатого заседания постоянной комиссии по благоустройству и городскому хозяйству 15 декабря.

Заместитель главы администрации Тюмени Павел Перевалов отметил, что в настоящее время идет обсуждение расширения перечня входящих в капитальный ремонт работ. В частности, речь идет о постепенном переходе от газовых плит на электрические и ликвидация в многоквартирных домах мусоропроводов.

Депутат Сергей Пыхалов рассказал о ситуации, в которой оказались жители района Дома обороны, за свой счет заменившие в своем доме бойлер. "Все лето люди жили без горячей воды, и только с приближением зимы путем общего собрания было принято решение о замене, — сообщил депутат. — При этом взносы на капитальный ремонт они платят, ближайший ремонт намечен на 2024 год. У людей, конечно, есть вопрос, вернут ли им деньги?".

На это заместитель главы администрации Павел Перевалов сообщил, что в настоящее время такой алгоритм существует и его работа отлажена. "Региональный оператор рассмотрит направленные управляющей компанией и на определенный расчетный период освободит жителей дома от взносов на капитальный ремонт. Конечно, в это время жильцы, обычно в рассрочку, расплачиваются за проведенные работы с управляющей компанией", — отметил он.

"Контроль качества капитального ремонта осуществляется на всех этапах, принимают в этом участие и депутаты, — подвел итог председатель постоянной комиссии Дмитрий Антипов. — Также в Тюмени создан так называемый "инкубатор" подрядных организаций, стаж которых составляет более трех лет. Механизм, связанный со страхованием на случай инцидентов, отработан так, что собственник, которому причинен материальный ущерб, может получить компенсацию в течение нескольких месяцев".

Также, по словам Дмитрия Антипова, в настоящее время уже до 85 процентов жителей в домах, оборудованных газовыми плитами, перешли на электрические самостоятельно. Остаются с газовыми плитами, в основном, пожилые люди.