Книга Почета Тюмени станет доступна для всех горожан

Такое решение было принято на заседании рабочей группы Тюменской городской думы. В группу, созданную по распоряжению председателя думы Евгения Заболотного, вошли депутаты, среди которых представители всех политических фракций, а также заместитель главы города.

Отметим, что в настоящее время Книга Почета хранится в городском архиве и экспонируется публично только в особых случаях. Теперь же, по словам заместителя председателя думы Дмитрия Осипова, доступ к Книге Почета будет открыт постоянно.

"Следующий шаг - создание условий для знакомства с уникальными записями как можно большему числу тюменцев, - отметил он. - Биографии наших земляков, летописи трудовых коллективов – это история нашего города и примеры для подражания".

В числе других изменений в положении о поощрениях – уточнение требований к кругу лиц, которые могут быть представлены к присвоению звания "Почетный гражданин города Тюмени", и поправки юридико-технического характера.

Прежде чем вынести документ на заседание думы 24 декабря, его рассмотрят на заседании постоянной комиссии по городскому общественному самоуправлению.