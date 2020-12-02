Владимир Путин обсудил с губернатором Тюменской области вопросы развития региона

Президент РФ Владимир Путин провёл рабочую встречу с губернатором Тюменской области Александром Моором. Беседа состоялась в рамках поездки главы государства в Тобольск 1 декабря.

Владимир Путин обсудил с губернатором вопросы доходов населения региона, загрязненность водоемов, ситуацию с распространением инфекционных заболеваний, в частности коронавируса и ВИЧ, проблему аварийного жилья.

Президент отметил, что в регионе растет розничная торговля, а ситуация с занятостью "в целом на хорошем уровне", сообщает РИА Новости. Особенно Владимира Путина порадовал рост постоянного населения:

Я посмотрел данные о развитии Тюменской области. В целом, показатели очень хорошие. Особенно меня порадовал, конечно, один из них – это рост численности постоянного населения. Это говорит о том, что – у нас в стране, к сожалению, наблюдается некоторый спад – в Тюменской области за предыдущие два года рост 2,6 процента. Это очень хороший показатель, даже за первое полугодие, по-моему, этого года рост продолжается – 0,9 процента. Это хорошо.

"Последние лет десять в Тюменской области устойчивая динамика роста населения. Причём очень важно, что за счёт естественного роста населения и небольшого миграционного притока из других регионов Российской Федерации – мы в целом оцениваем это как оценку роста качества жизни территории, потому что здесь есть где работать, есть где учить, воспитывать, лечить детей", - прокомментировал показатели Александр Моор.

Что касается инфекционных заболеваний, то в регионе за последние две недели стабилизировалась ситуация по коронавирусу. "С начала сентября наблюдался рост ежедневной заболеваемости, в последние две недели фиксируем стабилизацию. Надеюсь, что эта тенденция закрепится", — сообщил президенту глава региона и добавил, что результат достигнут благодаря совокупности мер, в частности, ограничениям.

Татьяна Тихонова