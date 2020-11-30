Владимир Путин 1 декабря посетит Тобольск с рабочим визитом

Президент РФ Владимир Путин посетит Тюменскую область 1 декабря. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.
В Тобольске глава государства проведет совещание по развитию нефте- и газохимической отрасли и побывает на "Запсибнефтехиме".
В ходе визита сопровождать Путина будут полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев и губернатор Тюменской области Александр Моор.
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