Владимир Путин 1 декабря посетит Тобольск с рабочим визитом

16:45 30 ноября 2020
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Фото из архива пресс-службы Сибура, https://vk.com/tob_prom

Президент РФ Владимир Путин посетит Тюменскую область 1 декабря. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

В Тобольске глава государства проведет совещание по развитию нефте- и газохимической отрасли и побывает на "Запсибнефтехиме".

В ходе визита сопровождать Путина будут полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев и губернатор Тюменской области Александр Моор.

Теги: Александр Моор , Владимир Путин , Владимир Якушев , нефть и газ , президент , СИБУР , Тобольск
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