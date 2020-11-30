Владимир Путин 1 декабря посетит Тобольск с рабочим визитом

Фото из архива пресс-службы Сибура, https://vk.com/tob_prom

Президент РФ Владимир Путин посетит Тюменскую область 1 декабря. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

В Тобольске глава государства проведет совещание по развитию нефте- и газохимической отрасли и побывает на "Запсибнефтехиме".

В ходе визита сопровождать Путина будут полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев и губернатор Тюменской области Александр Моор.