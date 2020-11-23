В Омутинском районе — новый глава

Главой Омутинского района на заседании местной думы единогласно избран Олег Кузнецов. До этого он являлся первым заместителем главы муниципалитета.

Помимо Кузнецова, на пост претендовали начальник управления по работе с территорией районной администрации Константин Калиниченко и ведущий специалист отдела по юридическим вопросам райадминистрации Наталья Коновалова.

Вице-губернатор Тюменской области Сергей Сарычев напомнил Кузнецову, что главная задача руководителя муниципалитета – повышение качества жизни земляков. Важен также открытый диалог с жителями, оперативная реакция на их проблемы и запросы.

Олег Анатольевич Кузнецов родился 24 марта 1972 года в Тюмени. Образование высшее, в 2005 году окончил Сибирский университет потребительской кооперации по специальности "Юриспруденция". Трудовую деятельность начал в 1990 году, работал слесарем, электромонтером, шофером в омутинской больнице. С 2001 года возглавлял созданное им ООО "Петр-1". В администрации района с 2018 года: был начальником управления по работе с территорией, заместителем главы, с января 2020 года — первый заместитель, сообщили в пресс-службе регионального отделения "Единой России".