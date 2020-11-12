По наказам избирателей в районе Тура благоустраивают тротуары

Депутат Тюменской городской думы Альбина Селезнева контролирует работы по благоустройству в своем избирательном округе. Это основная часть наказов жителей, реализуемых совместными усилиями депутата и специалистов департамента дорожной инфраструктуры и транспорта.

За строительный сезон в избирательном округе № 19 уложили новый асфальт в межквартальном проезде по ул. Домостроителей между домами №№ 10 и 12, а также заасфальтировали проезд к одиннадцати домам частного сектора по ул. Кедровой. Кроме того, по улицам Западносибирской, Казачьи луга и Мебельщиков заменены слои изношенного асфальтобетонного покрытия с укреплением обочин.

Также выполнен наказ жителей по установке двух новых остановочных комплексов на пути автобусного маршрута № 55: на ул. Судостроителей возле дома № 36 и на ул. Уренгойской. Карманы под автобусные остановки выполнены в соответствии со схемой дорожного движения. В связи с предписанием государственной инспекции безопасности дорог построен тротуар по ул. Ключевской.

Для безопасности воспитанников спортивной школы "Тура" вдоль дороги по ул. Кедровой проложен новый тротуар. Пешеходная дорожка к автобусной остановке оборудована искусственным освещением.