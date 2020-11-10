Тюменцев приглашают обсудить городской бюджет

Тюменцев приглашают к обсуждению проекта бюджета города Тюмени на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. Это подробный план развития областной столицы на ближайшие три года.

Его параметры сопоставимы с бюджетами текущего и прошлого годов. Это значит, что сохранятся темпы благоустройства дворов, развития дорожной сети, сфер дошкольного, школьного образования и спорта.

"С начала года в городскую думу от тюменцев поступило более одной тысячи восьмисот обращений. Часть из них – это конкретные предложения, как улучшить жизнь в городе. Ваше участие в обсуждении бюджета – это еще одна возможность сделать Тюмень еще удобнее и комфортнее. Ни одно обращение не останется без внимания", - отметил председатель Тюменской городской думы Евгений Заболотный

Обращение или запрос в Тюменскую городскую думу можно направить почтой на адрес 625036, Тюмень, ул. Первомайская, д. 20. Факсимильной связью по номеру 8 (3452) 46-15-40; или в форме электронного документа через официальный сайт Тюменской городской Думы (раздел "Интернет-приемная").

Также можно воспользоваться электронной почтой tyumen-gd@tyumen-city.ru, либо принести лично в по адресу ул. Первомайская, д. 20, каб. 410, (ежедневно с 8 часов 45 минут до 18 часов, в пятницу – с 8 часов 45 минут до 16 часов 45 минут, кроме выходных и праздничных дней).

Можно обратиться устно – на личном приеме в соответствии с графиком приема избирателей председателем и депутатами Тюменской городской думы.

Ответственное лицо по рассмотрению обращений и запросов - главный специалист отдела организационной и кадровой работы Марина Белычева, тел. 8 (3452) 46-15-40.

Скачать бюджет для граждан на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов.