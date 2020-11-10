Народные избранники обсудили главный финансовый документ города

Трехлетний бюджет Тюмени обсудили депутаты городской думы в ходе традиционной рабочей встречи с главой города. Обсуждение прошло в формате видеосвязи.

Так, народные избранники с одобрением отметили, что параметры финансового документа сформированы на уровне прошлых лет, несмотря на сложившуюся ситуацию. Доходы бюджета города Тюмени на 2021 год запланированы в сумме 32 млрд 535 млн рублей, расходы – 33 млрд 659 млн рублей.

Бюджет социально ориентирован, более половины средств направлены на развитие человеческого капитала, более трети – на создание комфортной и безопасной среды. 95% всех расходов будут осуществляться в рамках реализации 20 муниципальных программ.

В ходе встречи депутаты задавали вопросы о развитии школ и дошкольных учреждений, работе с ресурсными организациями, ремонте дорог и капитальном ремонте жилищного фонда, поддержке предпринимательства, общественных организаций и спортивных учреждений. Представители фракций отметили успешную работу администрации города в условиях режима повышенной готовности.

Председатель гордумы Евгений Заболотный напомнил, что планирование бюджета 2021 года состоялось в 2019 году. "Тогда была зафиксирована равная сумма доходов и расходов – 32 млрд 100 млн рублей. Отрадно, что в сегодняшней ситуации прогноз практически не изменился, а значит, основные муниципальные программы будут реализованы, развитие города Тюмени продолжится", – резюмировал он.

Глава города Руслан Кухарук поблагодарил народных избранников за активность. "Традиционно рабочая встреча прошла в конструктивном диалоге, некоторые вопросы мы смогли решить уже сегодня в рабочем порядке. В будущем на возникающие вопросы смогут ответить директора департаментов администрации, заместители главы города. И особенно нам важно мнение тюменцев", – отметил он.

Напомним, что 12 ноября предстоят публичные слушания, а 18 ноября проект рассмотрит постоянная комиссия по экономическому развитию и бюджету. 26 ноября бюджет будет вынесен на заседание думы.