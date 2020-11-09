Владимир Якушев рассказал об основных направлениях работы на посту полпреда Президента РФ

Назначенный на должность полномочного представителя Президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев сообщил, что в планах на ближайшее время - решение вопросов, обусловленных распространением коронавируса, и стабилизации социально-экономического положения в округе, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу нового полпреда.

"Главные задачи, которые на сегодняшний день стоят передо мной как перед полномочным представителем, - это, конечно, работа, связанная с ковидом, потому что ситуация в регионах непростая. Это вопросы, связанные с социально-экономическим положением в субъектах Российской Федерации, так как доходы субъектов Российской Федерации достаточно серьезно просели, и тут нам вместе с губернаторами необходимо выработать четкие и понятные решения, как мы будем выходить совместными усилиями из этой ситуации. Работа предстоит достаточно серьезная, большая, но интересная", - заявил Владимир Якушев в видеообращении.