Тюменские депутаты поддерживают связь с избирателями в условиях пандемии

10:00 02 ноября 2020
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Более 1 тыс. 700 обращений от граждан поступило в Тюменскую городскую думы в 2020 году. Об этом рассказал председатель гордумы Евгений Заболотный. По его словам, все депутаты продолжают активно работать даже в условиях пандемии.

В настоящее время все народные избранники снабжены всей необходимой техникой для общения с горожанами в дистанционном режиме и решения вопросов избирателей в формате онлайн. Так, в настоящее время проходит активное обсуждение программы предстоящего благоустройства дворов.

Как отметил Евгений Заболотный,  по причине сложившейся эпидемиологической обстановки, депутатам не рекомендуется проведение очных встреч с избирателями. 

"К сожалению, сегодня приходится избегать проведения каких-то публичных мероприятий. Но, тем не менее, работа продолжается, связь с горожанами не потеряна, деятельность депутатов не прекращается ни на день", - подчеркнул он.

 

 

Теги: Тюменская городская дума
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