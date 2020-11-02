Тюменские депутаты поддерживают связь с избирателями в условиях пандемии

Более 1 тыс. 700 обращений от граждан поступило в Тюменскую городскую думы в 2020 году. Об этом рассказал председатель гордумы Евгений Заболотный. По его словам, все депутаты продолжают активно работать даже в условиях пандемии.

В настоящее время все народные избранники снабжены всей необходимой техникой для общения с горожанами в дистанционном режиме и решения вопросов избирателей в формате онлайн. Так, в настоящее время проходит активное обсуждение программы предстоящего благоустройства дворов.

Как отметил Евгений Заболотный, по причине сложившейся эпидемиологической обстановки, депутатам не рекомендуется проведение очных встреч с избирателями.

"К сожалению, сегодня приходится избегать проведения каких-то публичных мероприятий. Но, тем не менее, работа продолжается, связь с горожанами не потеряна, деятельность депутатов не прекращается ни на день", - подчеркнул он.