Ноябрьское заседание городской думы пройдет в привычном формате

Ноябрьское заседание Тюменской городской думы планируется провести в привычном формате в Большом зале городской администрации 26 ноября. Об этом сообщил председатель гордумы Евгений Заболотный в ходе рабочего совещания, проходившего в режиме видеосвязи.

По его словам, предстоящее заседание пройдет с соблюдением всех необходимых требований безопасности. Его центральным вопросом станет обсуждение проекта бюджета Тюмени на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.

"Кроме городского бюджета будут также рассмотрены изменения в регламент думы – это тоже важнейший вопрос, – добавил Евгений Заболотный. – Он должен сориентировать депутатов на то, как мы будем работать в дальнейшем. Если депутаты поддержат, то мы сможем проводить заседания думы в режиме онлайн".

Кроме того, в ноябре депутаты обсудят контроль за реализацией в областном центре муниципальных программ. Предварительно они будут рассмотрены на заседаниях профильных комиссий городской думы.

Также народные избранники изучат подготовку города к зиме и начало в Тюмени отопительного сезона 2020–2021 годов, а также выполнение программ жилищно-коммунального хозяйства, развития культуры, образования.

"На самом деле спектр вопросов остается по-прежнему широким и охватывает все сферы жизни города", – подчеркнул Евгений Заболотный.