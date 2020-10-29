В режиме онлайн тюменские депутаты обсудили порядок работы над бюджетом города

Рабочее совещание с депутатами председатель Тюменской городской думы Евгений Заболотный и глава Тюмени Руслан Кухарук провели в режиме видеосвязи 29 октября.

В ходе встречи обсуждались вопросы, вынесенные на заочное голосование путем опроса мнений депутатов, а также проект повестки заседания думы в ноябре. Его центральным вопросом станет бюджет города на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.

Как отметил председатель гордумы Евгений Заболотный, интерактивный формат работы становится традиционным для депутатов.

"Мы привыкаем к такой форме работы, мне она кажется перспективной в будущем, поэтому на ближайшее заседание думы в ноябре мы вынесем на рассмотрение вопрос об изменении в регламент и обсудим возможность проводить заседания в режиме онлайн, — рассказал он. — Сегодня же мы еще раз вернулись к тем вопросам, которые были вынесены на заочное голосование".

Также председатель Тюменской городской думы отметил, что важнейшим вопросом рабочего совещания стал порядок работы над бюджетом города. 2 ноября администрация Тюмени внесет проект бюджета в городскую думу, и глава города Руслан Кухарук ответит на возникающие у депутатов вопросы.

"Мы обсудим предложения депутатов, чтобы основательно подготовиться к заседанию думы, которое состоится 26 ноября", — рассказал Евгений Заболотный.

Публичные слушания по проекту бюджета запланированы на 12 ноября. "Мероприятий в ноябре предстоит достаточно много, — добавил Евгений Заболотный. — Мы обязаны пройти всю процедуру по принятию бюджета".

"Законодательство позволяет проводить голосование в заочной форме и сегодня депутаты воспользовались этим правом", — добавил глава города Руслан Кухарук.

Напомним, что в соответствии с федеральным законодательством и уставом Тюмени в июне 2020 года депутаты внесли в регламент изменения, предусматривающие возможность принятия решения заочно.