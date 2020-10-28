Рабочая встреча Евгения Заболотного и Руслана Кухарука с депутатами гордумы пройдет в режиме видеосвязи

Совещание с депутатами председатель Тюменской городской думы Евгений Заболотный и глава Тюмени Руслан Кухарук проведут в режиме видеосвязи 29 октября.

В ходе рабочей встречи они обсудят вопросы, вынесенные на заочное голосование путем опроса мнений депутатов, и проект повестки заседания думы в ноябре. Его центральным вопросом будет бюджет города на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.

Постановление о проведении в октябре заочного голосования было подписано председателем думы 15 октября с учетом сложившейся санитарно-эпидемиологической обстановки и необходимости рассмотрения вопросов, касающихся жизни города и работы представительного органа власти. Решение поддержали руководители фракций и председатели постоянных комиссий Думы.

"В ноябре дума планирует рассмотреть важнейшие вопросы, касающиеся корректировки бюджета 2020 года, проекта бюджета 2021 года и планового периода 2022 и 2023 годов. Эта работа необходима для дальнейшего развития города и решения текущих вопросов", – отметил Евгений Заболотный.

Председатель думы добавил также, что деятельность депутатов в пандемию не приостанавливается, они продолжают проводить приемы граждан, используя современные средства связи. Народные избранники постоянно находятся в своих избирательных округах, решают возникающие вопросы горожан и реализуют поступившие от тюменцев наказы.