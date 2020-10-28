В правительстве региона кадровые перестановки

Губернатор Тюменской области Александр Моор подписал распоряжение о назначении Леонида Остроумова на должность директора департамента лесного комплекса Тюменской области с 28 октября 2020 года. От должности директора областного департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Остроумов освобожден.

Также губернатор подписал распоряжение о назначении Антона Машукова на должность директора департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области и принятии его на государственную гражданскую службу Тюменской области с сегодняшнего дня.