В правительстве региона кадровые перестановки

Губернатор Тюменской области Александр Моор подписал распоряжение о назначении Леонида Остроумова на должность директора департамента лесного комплекса Тюменской области с 28 октября 2020 года. От должности директора областного департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Остроумов освобожден.
Также губернатор подписал распоряжение о назначении Антона Машукова на должность директора департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области и принятии его на государственную гражданскую службу Тюменской области с сегодняшнего дня.
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