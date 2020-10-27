Депутаты городской думы рассмотрят важнейшие вопросы заочно

Работа Тюменской городской думы в пандемию не прекращается. Депутаты рассмотрят важнейшие вопросы заочно 29 октября.

Заочное голосование пройдет путем опроса мнений депутатов, соответствующее постановление 15 октября подписал председатель думы с учетом сложившейся санитарно-эпидемиологической обстановки.

Напомним, что в соответствии с федеральным законодательством и уставом Тюмени в июне 2020 года депутаты внесли в регламент изменения, предусматривающие возможность принятия решения заочно.

Председатель постоянной комиссии по городскому общественному самоуправлению гордумы Степан Киричук отметил, что эти изменения позволяют депутатам беспрерывно участвовать в решении вопросов местного значения, а также выражать по ним свое мнение и принимать решения.

Депутат Наталия Путина в свою очередь призвала тюменцев соблюдать все меры предосторожности, носить маски и, по возможности, ограничить прямые контакты. "Депутаты продолжают активно работать с горожанами, используя все современные средства коммуникаций. Прием граждан проводится в дистанционном формате, ни одно обращение не остается без внимания", – подчеркнула она.

Ознакомиться со списком вопросов для заочного голосования путем опроса мнений депутатов и внести свои предложения можно здесь.