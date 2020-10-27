Дмитрий Елагин возглавил фракцию ЛДПР в Тюменской гордуме

20:01 26 октября 2020
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duma.tyumen-city.ru

Руководителем фракции ЛДПР в Тюменской гордуме избран Дмитрий Елагин. Заседание фракции прошло в режиме  видеоконференцсвязи с коллегами из Москвы.

Заместителем руководителя фракции избран Евгений Бакро. Обе кандидатуры были поддержаны депутатами единогласно.

 Рабочее совещание председателя думы и главы города с депутатами 29 октября тоже состоится с использованием режима ВКС. 

"Это позволит депутатам, с одной стороны, задать все вопросы, а с другой – максимально соблюсти действующий в условиях пандемии режим повышенной готовности", – считает  Дмитрий  Елагин.

Теги: ЛДПР , Тюменская городская дума
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