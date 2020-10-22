Заседания постоянных комиссий Тюменской городской думы пройдут онлайн

Предстоящую в октябре работу постоянных комиссий Тюменской городской думы депутаты обсудили в режиме онлайн. Заседания будут проведены заочно путем опроса мнений депутатов.

Председатель городской Думы Евгений Заболотный подчеркнул, что решения, необходимые для обеспечения жизнедеятельности города, будут приняты независимо от внешних условий.

Заочное голосование членов постоянной комиссии по экономическому развитию и бюджету и постоянной комиссии по городскому общественному самоуправлению состоялось 22 октября . 23 октября на основании опросных листов будут подведены итоги этих заседаний.

"Тюменская городская дума на протяжении двух лет организовывала свою деятельность в цифровом формате, ввела электронный документооборот и проводила приемы граждан в режиме онлайн. Результатами этой деятельности мы в полной мере сможем воспользоваться в это непростое время. Депутаты, опробовав форму заочного голосования, выскажут свои пожелания и замечания. Они будут учтены в дальнейшей работе думы", – рассказал Евгений Заболотный.

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На совещании у депутатов была возможность задать вопросы заместителю главы города Владимиру Третьякову и исполняющей обязанности директора департамента финансов и налоговой политики Елене Филипповой.

Народные избранники обсудили внесение изменений в методику расчета платежей за пользование муниципальным имуществом, поручение Тюменской городской думы о включении контрольных мероприятий в план работы счетной палаты города на 2021 год и внесение изменений в Положение о местных налогах.

"У депутатов есть время ознакомиться с вопросами более детально, чтобы принять взвешенное и осознанное решение. Несмотря на пандемию, дума продолжает работать в активном режиме, приемы граждан проводятся дистанционно, ни одно обращение тюменцев, а их в этом году уже поступило более тысячи семисот, не останется без внимания", – подчеркнул председатель думы.

Кроме того, до совещания Евгений Заболотный обсудил новый формат работы с руководителями депутатских фракций и председателями постоянных комиссий городской Думы. Тюменцы могут ознакомиться с вопросами заседания комиссий здесь и направить свои обращения.