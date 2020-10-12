Петр Вагин стал новым замом главы Тюмени

В администрации Тюмени Петр Вагин будет курировать департамент безопасности жизнедеятельности и департамент потребительского рынка. Глава города Тюмени Руслан Кухарук представил своего нового заместителя.

Вагин окончил Тюменский юридический институт МВД России и академию Управления МВД России по направлению "государственное муниципальное управление", кандидат юридических наук. В органах внутренних дел отслужит 25 лет, прошел путь от оперуполномоченного до заместителя министра внутренних дел – начальника полиции МВД по РСО-Алания.

Петр Вагин прекрасно знает город и жители города хорошо знакомы с ним. Будучи начальником управления МВД России по Тюмени он своевременно реагировал на любые внештатные ситуации, чтобы не допустить нарушений законодательства. Все городские мероприятия проходили под его личным контролем. Всегда принимал участие во всех муниципальных комиссиях, совещаниях, оргкомитетах и вносил конструктивные предложения в их работу. Четкая, уверенная постановка конкретных задач - позволили проводить все городские мероприятия на высшем уровне. Активно участвовал во внедрении и повышении эффективности обеспечения общественной безопасности за счет внедрения автоматизированной информационно - аналитической системы "Безопасный город", отметил глава города.