У Заводоуковского городского округа сменился глава

Сегодня, 29 сентября, на заседании думы Заводоуковского городского округа избран новый глава муниципалитета, которым стала Светлана Касенова.
Конкурс по отбору кандидатур на должность главы Заводоуковского городского округа был объявлен в августе текущего года в связи с предстоящим истечением полномочий главы городского округа Александра Анохина. Документы для участия в конкурсе поступили от двух кандидатов, которые были допущены к участию в конкурсе и представлены конкурсной комиссией на рассмотрение в думу округа. Депутаты единогласно проголосовали за Светлану Касенову.
Касенова Светлана Анатольевна родилась 9 марта 1974 года в селе Яковлево Заводоуковского района Тюменской области. Имеет высшее образование — в 1998 году окончила Тюменский государственный университет по специальности "Юриспруденция". Работала в органах местного самоуправления Заводоуковского городского округа, ее стаж составляет более 24 лет.
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