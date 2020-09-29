Пандемия не остановила работу Тюменской городской думы

Ограничения, связанные с пандемией коронавируса, не внесли серьезных изменений в работу Тюменской городской думы: все вопросы, требующие решения, рассматриваются в плановом режиме.

О внесении изменений в план нормотворческой деятельности городской думы на 2020 год на сентябрьском заседании депутатам рассказал заместитель председателя гордумы Дмитрий Осипов. В частности он отметил, что среди внесенных в план вопросов – о порядке проведения опросов граждан, территориальное самоуправление и другие.

Тем не менее, было решено отказаться от некоторых публичных мероприятий. Об этом сообщил председатель гордумы Евгений Заболотный.

"В первую очередь, это те мероприятия, что связаны с образовательными учреждениями, - уточнил Евгений Заболотный. – Например, День депутата, в который мы рассчитывали посетить городские школы и узнать, как сегодня проходит цифровизация образования".

Также, по словам председателя городской думы, ситуация с коронавирусом внесла поправки в публичную работу народных избранников. Однако были созданы все условия для продолжения удаленного общения с избирателями, сегодня все депутаты обеспечены для этого необходимым оборудованием.

"В настоящее время прием граждан и решение вопросов жителей Тюмени ведется в онлайн режиме", - добавил он.