Директор областного департамента ЖКХ покинул пост

Пост директора департамента жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области сегодня, 25 сентября, покинул Антон Фирсов. Распоряжение об этом губернатор Александр Моор в четверг, 24 сентября. Антон Фирсов увольняется по собственному желанию в связи с переходом на новое место работы, сообщает пресс-служба губернатора Тюменской области.

Также вчера, 24 сентября, Александр Моор подписал распоряжение о назначении Михаила Таранова на должность директора регионального департамента финансов. Ранее Михаил Таранов работал в должности заместителя директора областного департамента финансов.