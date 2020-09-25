Депутаты городской думы поддержали поправку об "инициативном проектировании" в уставе Тюмени

Участвовать в городском самоуправлении жители Тюмени будут в соответствии с Уставом города. Внесение соответствующих изменений в главный документ областного центра поддержали депутаты на сентябрьском заседании Тюменской городской думы.

Так, согласно принятым поправкам, в Уставе Тюмени закреплена новая статья об "инициативном проектировании", утверждающая право горожан вносить свои предложения по реализации имеющих для них приоритетное значение проектов.

По словам председателя Тюменской городской думы Евгения Заболотного, само понятие "инициативное проектирование" уже существовало в Тюмени. "Сегодня мы лишь узаконили то, что работало в нашем городе уже давно, – отметил он. – Проекты, инициируемые самими гражданами, жителями Тюмени, мы и прежде практиковали в своей деятельности. Это, в том числе, и наказы избирателей, ведь мы включаем в бюджет и в муниципальные программы то, что хотят видеть в городе люди, то, чего им не хватает".

В первую очередь, по мнению Евгения Заболотного, это вопросы благоустройства: дворы и общественные пространства. "Эти вопросы уже давно решаются при самом активном участии горожан, теперь это внесено в Устав Тюмени, также мы еще откорректируем роль ТОСов", – добавил он.