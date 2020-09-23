В проекте повестки предстоящего заседания городской думы 19 вопросов

Поправки в Устав города, исполнение бюджета и реализацию муниципальных программ рассмотрят депутаты Тюменской городской думы на на сентябрьском заседании 24 сентября.

Кроме того, народные избранники обсудят кандидатуру на поощрение нагрудным знаком "За заслуги перед городом Тюменью", а также скорректируют принятые ранее городской нормативно-правовые акты.

В Устав Тюмени вносятся два принципиально важных дополнения. Во-первых, в документе появится новая статья об инициативном проектировании, устанавливающая право горожан вносить проекты, которые имеют для них приоритетное значение. Также предлагается предоставить право депутатам указывать сроки ответа на свои обращения в органы местного самоуправления, но не ранее 14 дней.

Об итогах исполнения бюджета за 2019 год и первое полугодие 2020 года перед депутатами отчитается администрация города. Парламентарии проанализируют эффективность расходования средств городской казны в рамках реализации 20 муниципальных программ.

На заседании обсудят и меры поддержки бизнеса. Так, предлагается освободить от уплаты земельного налога организации и индивидуальных предпринимателей, использующих земельные участки для строительства и эксплуатации объектов спорта. Льгота будет распространяться и на инвесторов проектов, связанных с логистической деятельностью на территории города.

Еще одним важным вопросом станет изменение порядка определения стоимости имущества для признания граждан малоимущими. Это даст возможность увеличить число тюменцев, которые смогут рассчитывать на получение муниципального жилья.

"Очень важно поддержать людей, которые в силу объективных причин не могут улучшить жилищные условия самостоятельно, – подчеркнул председатель городской думы Евгений Заболотный. – Изменение методики расчета стоимости имущества позволит большему количеству тюменцев претендовать на статус малоимущих и получить жилье по договору социального найма".

Также депутаты рассмотрят вопрос о поощрении нагрудным знаком "За заслуги перед городом Тюменью" доктора технических наук, профессора кафедры транспортных и технологических систем Тюменского индустриального университета Николая Карнаухова, и Почетной грамотой Тюменской городской думы жителей города.

Онлайн-трансляция заседания будет доступна на сайте 24 сентября.