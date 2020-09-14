Александр Чепик помогает жильцам затопленного дома в Тюмени

Депутат Тюменской городской думы Александр Чепик и собственники встретились со специалистами, допустившими аварийную ситуацию в доме № 41 по ул. Немцова, где квартиры верхних этажей затопило по вине ремонтирующего крышу подрядчика.

Рабочие нарушили технологию ремонта кровли. В результате после сильного дождя квартиры на верхних этажах были залиты водой. Личному и общедомовому имуществу был причинен значительный материальный ущерб.

На собрании присутствовали представители управляющей компании и субподрядной организации, осуществляющей ремонт. Исполнители признали вину в причиненном ущербе, а собственникам затопленных квартир объяснили механизм компенсации. Кроме того, жильцам пообещали, что в дальнейшем подобная ситуация не повторится.

Этот случай взял на контроль Александр Чепик. Депутат тщательно изучит подробности заключения контракта, отбора исполнителей и будет следить за качеством ремонта и соблюдением сроков сдачи объекта.

"Граждане исправно оплачивают коммуналку, в том числе тариф за капремонт. Они заслужили качественные услуги, а получили испорченный ремонт собственных квартир. Это непорядок. У жильцов есть прямой контакт со мной, и мы вместе, несомненно, решим этот вопрос", — подвел итог встречи депутат.

Также на контроле депутата находится проблема жильцов дома на улице Ленина, 57, которым мешают отдыхать по ночам гости ресторанов и баров. Их сон нарушают громкая музыка, крики и работающие двигатели автомобилей.

Горожане попросили депутата задействовать ответственных лиц для устранения нарушения регионального закона о тишине. "Центр Тюмени необходимо защищать. Жилой фонд, как и люди, проживающие в нем, — это история города, и в наших силах показать образец заботы и внимания", — отметил депутат.