Тюменская гордума возвращается к обычному режиму работы

Заседания постоянных комиссий Тюменской городской думы назначены на 15, 16 и 17 сентября. Депутатам предстоит обсудить важнейшие вопросы, решение которых пришлось ранее отложить, и скорректировать план деятельности до конца 2020 года, сообщил председатель гордумы Евгений Заболотный.

15 сентября состоится заседание постоянной комиссии по благоустройству и городскому хозяйству под председательством Юрия Баранчука. Основными темами станут готовность системы теплоснабжения к отопительному сезону и модернизация объектов водоснабжения и водоотведения в рамках инвестиционной программы ООО "Тюмень Водоканал".

Участники постоянной комиссии по городскому общественному самоуправлению под председательством Степана Киричука обсудят изменения в Устав Тюмени и вопрос о поощрении нагрудным знаком "За заслуги перед городом Тюменью" доктора технических наук, профессора ТИУ Николая Карнаухова.

16 сентября итоги летней оздоровительной кампании детей подведут на заседании постоянной комиссии по социальному развитию под председательством Елены Бойко. В числе основных вопросов — социальные выплаты оказавшимся в трудной жизненной ситуации и создание доступной среды для людей с инвалидностью.

Исполнение бюджета за 2019 год и первое полугодие 2020-го народные избранники обсудят на заседании постоянной комиссии по экономическому развитию и бюджету под председательством Оксаны Величко.

17 сентября на заседании постоянной комиссии по градостроительству и землепользованию народные избранники во главе с Алексеем Рагозиным ознакомятся с информацией о реализации Генерального плана городского округа город Тюмень, внесении изменений в Правила землепользования и застройки, а также в местные нормативы градостроительного проектирования Тюмени.

Заседание Тюменской городской думы запланировано на 24 сентября. Онлайн-трансляция - на сайте.