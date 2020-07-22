В Тюменской области на реализацию нацпроектов будет направлено более 19 млрд рублей

Полугодовые итоги реализации нацпроектов в Тюменской области обсудили в региональном правительстве при участии губернатора Александра Моора, руководителей профильных областных департаментов и кураторов региональных проектов.

Замгубернатора Владимир Сысоев сообщил, что объём организованных плановых закупок с начала года в регионе достиг практически 100 процентов. 9,6 млрд рублей запланировано к контрактованию на 2020 год, проторговано уже более 80 процентов, а всего на реализацию нацпроектов в текущем году в области запланировано более 19 млрд рублей.

Губернатор напомнил, что финансирование является принципиальным показателем эффективности реализации нацпроектов, поэтому с оплатой выполненных работ тянуть нельзя. "Если контракт не исполнен, платить не надо. Но там, где уже все сделано, акты о приемке подписаны – проводите оплату незамедлительно", - поручил он кураторам проектов.

В ходе совещания также состоялось обсуждение рисков реализации отдельных проектов и взаимодействие областных департаментов с федеральными кураторами проектов по вопросам корректировки параметров показателей, ожидаемых результатов проектов и их финансирования.

21 июля президент РФ подписал указ о продлении нацпроектов до 2030 года и общенациональных задач на предстоящее десятилетие и поручил правительству до конца октября представить единый план по достижению национальных целей развития РФ. В связи с этим глава региона поручил кураторам региональных проектов уже сейчас активно включиться в работу по формированию прогнозов развития региона до 2030 года, определению общественно значимых результатов от реализации проектов и возможности их достижения в будущем, сообщает пресс-служба губернатора.