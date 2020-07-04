Директором департамента здравоохранения Тюменской области стала Наталья Логинова

Фото: пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Губернатор Александр Моор объявил о назначении Натальи Логиновой на должность директора департамента здравоохранения Тюменской области.

С 2014 по 2016 Наталья Логинова возглавляла Областной врачебно-физкультурный диспансер, а затем по нынешнее время занимала должность заместителя директора регионального департамента здравоохранения.

Наталья Логинова окончила Тюменскую государственную медицинскую академию в 1997 году по специальности "лечебное дело", ей присвоена квалификация "врач". В течение двух лет она проходила клиническую ординатору на кафедре внутренних болезней, затем в течение 4 лет являлась ассистентом кафедры внутренних болезней, а с 2003 по 2006 год — доцентом этой же кафедры. Является кандидатом медицинских наук.

Как врач-гериатр и специалист в области поликлинической терапии и профессиональных заболеваний занималась вопросами оздоровления и реабилитации инвалидов, возглавляя Областной центр реабилитации инвалидов.