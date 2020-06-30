Виктор Тарасевич: поправки в Конституцию гарантируют защиту ветеранов

Выразить свою гражданскую позицию в голосовании по поправкам в Конституцию РФ призвал председатель Тюменского городского клуба ветеранов войны и труда Виктор Тарасевич. По мнению Тарасевича, вносимые в документ поправки касаются и ветеранов, среди прочего они гарантируют защиту и поддержку ветеранов. Также он назвал важным изменением приоритет национального законодательства над международным.
Виктор Тарасевич отметил, что члены городского клуба ветеранов намерены участвовать в голосовании — дистанционно, а также на участках — с соблюдением необходимых мер безопасности.
Голосование по поправкам в Конституцию РФ будет проходить по 1 июля. Избирательные участки в Тюменской области работают каждый день с 8 до 20 часов.
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