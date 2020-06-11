Ямальские депутаты выступили за расширение прав многодетных родителей

Депутаты "Единой России" ямальского Заксобрания предлагают изменить Трудовой кодекс РФ, внеся поправки, касающиеся отпуска многодетных.

Парламентарии ЯНАО выступили с инициативой разрешить родителям трех и более детей до 18 лет получать отпуск в любое время года, вне зависимости от графика отпусков на предприятии, где они трудятся. Свое предложение они внесли на рассмотрение в Госдуму РФ.

Глава ямальских единороссов Сергей Ямкин пояснил, что в настоящее время нормы закона распространяются на многодетные семьи с детьми младше 12 лет, депутаты предлагают увеличить возраст несовершеннолетних до 18 лет.

По мнению одного из инициаторов изменений Игоря Герелишина, действующая статья ТК РФ должна учитывать интересы и тех семей, где есть дети старшего возраста.



"Поправка будет давать право на выбор даты отпуска родителям детей до восемнадцати лет (до достижения младшим из них четырнадцати лет)", - считает Герелишин.

Как сообщает "Федерал Пресс", предложение депутатов ЯНАО прошло нулевое чтение в Совете законодателей при ФС РФ.