ВЦИОМ: больше половины респондентов готовы участвовать в голосовании по поправкам в Конституцию

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные опроса об участии во всероссийском голосовании о внесении поправок в Конституцию и о мерах санитарной безопасности на избирательных участках.

Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении голосования за принятие поправок в Конституцию 1 июля 2020 года. Более половины россиян (62%) от тех, кто планирует принять участие в голосовании, положительно относятся к указанной дате. Отрицательно отнеслись 15% опрошенных от тех, кто декларирует участие, а для каждого пятого этот вопрос не имеет значения (21%).

После объявления даты проведения общероссийского голосования о внесении поправок в Конституцию более половины россиян (67%) декларируют участие в голосовании (+2 п.п. с момента объявления – 65% 29 мая). Из них 48% ответили, что точно примут, а 19% — скорее примут участие. Напротив, декларируют отказ от участия 14% опрошенных. Уровень декларируемой явки, как правило, обычно выше реального, т.к. не все, кто декларирует свое участие, в итоге приходят на избирательный участок в день голосования.

Более половины россиян (61%), сообщивших о своем участии в голосовании, проголосуют скорее ЗА поправки (+4 п.п. с момента объявления дня голосования – 57% 26 мая). Каждый пятый из тех, кто планирует принять участие, проголосует скорее ПРОТИВ (21%).

Большинство декларирующих участие в голосовании считают, что риска заражения COVID-19 на избирательном участке при соблюдении мер безопасности нет или он незначительный — 83%. Считают, что риск есть, 15% планирующих принять участие во всероссийском голосовании.

Три четверти из тех, кто собирается голосовать, считают, что на избирательных участках смогут обеспечить безопасную процедуру голосования — 75%. Обратного мнения придерживается каждый пятый (19%).

Топ-3 мер санитарной безопасности, которые важно осуществить на избирательных участках, по мнению россиян, планирующих принять участие в голосовании: обеспечить членов избирательной комиссии средствами индивидуальной защиты (масками, перчатками и средствами дезинфекции) — 87%; обеспечить данными средствами защиты избирателей — 76%, соблюдать социальную дистанцию в 2 метра между избирателями — 73%.