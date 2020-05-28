Руководитель фракции ЛДПР в Тюменской городской думе попросил снять с себя депутатские полномочия

Руководитель фракции Либерально-демократической партии России (ЛДПР) в Тюменской городской думе, депутат Мурат Тулебаев подал заявление о снятии депутатских полномочий по собственному желанию. Об этом сообщил председатель думы Евгений Заболотный в ходе заседания сегодня, 28 мая.

Вопрос будет рассматриваться депутатами последним из всех запланированных, он внесен в повестку под номером 10. Сам Мурат Тулебаев на заседании не присутствует.

Отметим, депутатом Тюменской городской думы Мурат Тулебаев избирался дважды: в 2013 и 2018 году. В обоих случаях на выборы выдвигался от ЛДПР. В думе он представляет интересы жителей избирательного округа № 19, проживающих в Калининском городском округе, является членом двух постоянных комиссий думы: по благоустройству и городскому хозяйству, экономическому развитию и бюджету.

В случае положительного рассмотрения заявления депутата об отставке, информация о принятом решении будет передана в Избирательную комиссию Тюмени и опубликована в сетевом издании администрации города.