Тюменская городская дума продолжает работу в условиях режима повышенной готовности

Депутаты Тюменской городскй думы провели очередное, 16-е по счету, заседание. Оно прошло с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований. Помещение предварительно обработали дезинфицирующим раствором, всем участникам измерили температуру, а рассадка была проведена с соблюдением дистанции. Каждый депутат и приглашенный воспользовался одноразовыми перчатками и медицинской маской.
Приветствуя коллег, председатель Думы Евгений Заболотный поблагодарил всех за активную работу в режиме повышенной готовности. "Каждый из нас продолжает оказывать помощь тюменцам дистанционно, с соблюдением всех требований безопасности. Мы оперативно реагируем на проблемы горожан, и это находит положительный отклик у жителей Тюмени. Продолжим нашу деятельность в том же порядке", - отметил спикер.
В завершение заседания Евгений Заболотный от имени депутатов призвал тюменцев не покидать пределы квартиры без особой необходимости и не подвергать риску свое здоровье и здоровье окружающих. "Требования режима повышенной готовности, регламентируемые правительством Тюменской области, необходимо неукоснительно выполнять", – подчеркнул председатель гордумы.
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