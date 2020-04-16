Тюменская городская дума продолжает работу в условиях режима повышенной готовности

Депутаты Тюменской городскй думы провели очередное, 16-е по счету, заседание. Оно прошло с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований. Помещение предварительно обработали дезинфицирующим раствором, всем участникам измерили температуру, а рассадка была проведена с соблюдением дистанции. Каждый депутат и приглашенный воспользовался одноразовыми перчатками и медицинской маской.

Приветствуя коллег, председатель Думы Евгений Заболотный поблагодарил всех за активную работу в режиме повышенной готовности. "Каждый из нас продолжает оказывать помощь тюменцам дистанционно, с соблюдением всех требований безопасности. Мы оперативно реагируем на проблемы горожан, и это находит положительный отклик у жителей Тюмени. Продолжим нашу деятельность в том же порядке", - отметил спикер.

В завершение заседания Евгений Заболотный от имени депутатов призвал тюменцев не покидать пределы квартиры без особой необходимости и не подвергать риску свое здоровье и здоровье окружающих. "Требования режима повышенной готовности, регламентируемые правительством Тюменской области, необходимо неукоснительно выполнять", – подчеркнул председатель гордумы.