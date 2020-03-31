Тюменские депутаты продолжают отвечать на вопросы горожан

Тюменская городская дума изменила формат работы в связи с действием в регионе режима повышенной готовности. Все личные приемы, общение с жителями города депутаты ведут дистанционно.

Получить консультацию и задать интересующие вопросы горожане могут по телефону или электронной почте, которые размещены на сайте Тюменской городской думы в разделе "Депутаты". Ни одно обращение жителя города не останется без внимания и в соответствии с законом будет рассмотрено в установленном порядке.

"Соблюдать ограничительные и профилактические действия необходимо, при этом радикально они не меняют наш план работы, - подчеркнул председатель городской Думы Евгений Заболотный. – Все обращения тюменцев будут оперативно рассмотрены, они получат исчерпывающие ответы".

Кроме работы с жителями, депутаты продолжают правотворческую деятельность для подготовки заседаний думы и постоянных комиссий. В связи с тем, что неделя с 30 марта по 3 апреля в стране объявлена выходной, аппарат гордумы работает удаленно. "Скоро начнется строительный сезон, ремонт дворовых территорий, сетей, благоустройство. Важных вопросов, касающихся повседневной жизни города, много, и все они требуют депутатских решений, - пояснил Евгений Заболотный. - Обстановка быстро меняется, в связи с этим мы должны быть готовы оперативно реагировать на происходящие события и обеспечить работу думы в складывающихся условиях".

Татьяна Тихонова