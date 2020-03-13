В Конституции пропишут запрет на передачу другим странам территорий России

Сохранение суверенитета государства, территориальной целостности России отражено в новой редакции Конституции РФ. Народный артист РФ, актер театра и кино, член рабочей группы по дополнениям в Конституцию Владимир Машков считает важным внесение такой поправки в Основной закон страны.

"После того, как президентский пост перейдет к другому человеку, откроется "окно" возможностей. Возможности забрать у России Курильские острова, кто-то претендует на территорию Крыма, а кто-то даже присматривается к Калининграду. Мне кажется, что было бы неплохо закрепить в Конституции запрет на отчуждение территорий России. Отдавать – нельзя. Даже вести переговоры по этому поводу – нельзя. Железобетонно", - сказал он.

Конституционно защитить целостность страны россияне смогут во Всероссийский день голосования 22 апреля.