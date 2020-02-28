Сенатор Клинцевич выступил за запрет на отчуждение территорий в Конституции

17:00 28 февраля 2020
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Важнейшей поправкой в Конституцию из рассматриваемых рабочей группой назвал сенатор Франц Клинцевич поправку о запрете на отчуждение территории страны. Такую позицию он обозначил в беседе с Ruposters.

"У нас много всяких политических дискуссий, в том числе по Курильским островам. Мне кажется, мы и так уже много отдали, надо на этом поставить точку в Конституции и закрыть дискуссии. Хотите подписывать мирный договор — подписывайте, а увязки с территориями надо заканчивать. Сделали границу — заканчивайте дискуссию", — приводит слова сенатора издание.

"Считаю, что крайне квалифицированная комиссия создана, там лучшие юристы, надо четко отделить поправки, которые нужны в Конституцию, а какие отразить в другом законодательстве. Но территория — ключевой момент, важнейшая поправка, мне кажется, она понятна любому человеку с любым уровнем образования и социального положения. Недопустимость отчуждения полностью поддерживаю, я один из первых прокомментировал предложение Машкова", — добавил Клинцевич.

Теги: Конституция РФ
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