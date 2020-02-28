Сенатор Клинцевич выступил за запрет на отчуждение территорий в Конституции

Важнейшей поправкой в Конституцию из рассматриваемых рабочей группой назвал сенатор Франц Клинцевич поправку о запрете на отчуждение территории страны. Такую позицию он обозначил в беседе с Ruposters.

"У нас много всяких политических дискуссий, в том числе по Курильским островам. Мне кажется, мы и так уже много отдали, надо на этом поставить точку в Конституции и закрыть дискуссии. Хотите подписывать мирный договор — подписывайте, а увязки с территориями надо заканчивать. Сделали границу — заканчивайте дискуссию", — приводит слова сенатора издание.