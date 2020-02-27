От тюменцев ждут проекты по благоустройству города

В Тюмени стартовал проект "Твой бюджет": инициативное бюджетирование". Принять участие в благоустройстве города могут все жители.

"У каждого есть возможность проявить свою активную гражданскую позицию, сформулировав идею, которая позволит решить вопросы благоустройства, направить ее специалистам администрации и после общего голосования принять непосредственное участие в реализации проекта", – рассказал глава города Тюмени Руслан Кухарук.

Проекты инициативного бюджетирования могут выдвигаться жителем или инициативной группой жителей города Тюмени, общественной организацией, зарегистрированной на территории города Тюмени в качестве юридического лица.

Заявку необходимо направить в департамент финансов и налоговой политики администрации города Тюмени. Прием проектов инициативного бюджетирования осуществляется по 26 марта 2020 года.