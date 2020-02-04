Главой управы Ленинского округа стал Александр Ильин

Фото: пресс-служба администрации Тюмени

Руководителем управы Ленинского административного округа назначен Александр Ильин.Соответствующее распоряжение подписал глава города Тюмени Руслан Кухарук. До этого Ильин возглавлял МКУ "Единый центр оперативного реагирования города Тюмени".

По сведениям пресс-службы администрации города, Александру Ильину 33 года. В 2008 году он окончил ТюмГУ по специальности "Юриспруденция" (специализация "Конституционное и муниципальное право"), в 2011 год закончил аспирантуру.

Проходил муниципальную службу в департаменте городского хозяйства администрации Тюмени, работал в структурах, подведомственных исполнительным органам государственной власти Тюменской области.

Напомним, ранее управу Ленинского административного округа возглавлял Роман Воллерт.