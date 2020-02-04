Николай Брыкин: власть должна быть внимательной к проблемам людей

Тюменцы обратились к депутату Госдумы с просьбой помочь им с оформлением социальных льгот, получением жилья и доплаты к пенсии.

Депутат Государственной думы РФ Николай Брыкин в рамках региональной недели провел в приемной ТРОО партии "Единая Россия" личный прием граждан.

Александр Брюхов на приеме у депутата рассказал, что его семья испытывает серьезные материальные затруднения. У супругов двое сыновей, но работает одна жена, сам проситель "нетрудоспособный инвалид с детства". На приеме он пожаловался на необоснованное снятие с учета малоимущих семей и отказ в социальных выплатах, так как якобы доход семьи превышает прожиточный минимум. Учитывая острую потребность, депутат оказал тюменцу финансовою помощь на покупку зимней одежды и обуви детям. "Чем можем, тем поможем прямо сейчас, остальное - в рамках законодательства. В сложной жизненной ситуации может оказаться каждый", — прокомментировал решение Николай Брыкин. Заявление посетителя помощники депутата зафиксировали, письмо с просьбой разобраться в ситуации направили главе города.

Александра Днепровского также интересовал денежный вопрос. Как военный пенсионер он получает ведомственную пенсию и страховую пенсию по старости. Однако мужчина еще почти тридцать лет проработал на муниципальной службе и, по его мнению, имеет право претендовать на полагающуюся таким служащим доплату. На прием к депутату пенсионер пришел с увесистой папкой обращений и ответов из разных инстанций. Среди них ответ из Конституционного суда, в котором сообщается, что назначение такой выплаты не противоречит законодательству, но для этого местные власти должны принять нормативный документ на региональном или муниципальном уровне. "Вносить изменения в действующее правовое регулирование — прерогатива региональных властей. Исходя из возможностей бюджета, они могут внести данную категорию лиц, которые служили в МВД, армии, для получения доплаты к пенсии муниципальным служащим. По данному вопросу мы составим обращение губернатору Тюменской области и председателю облдумы", — прокомментировал обращение тюменца Николай Брыкин.

С просьбой помочь многодетной жительнице Ишимского района на прием к депутату пришел Валерий Куприн. Женщина ему приходится приемной дочерью, с мужем она развелась и теперь одна воспитывает шестерых детей. Старший ребенок уже служит в армии, младший — "еще на руках". По словам мужчины, семья ютится в небольшой квартире в селе Стрехнино, а местные власти не спешат с предоставлением подходящей такому семейству жилплощади. Сразу обсудить ситуацию с главой Ишимского района депутат не смог из-за занятости первого, но пообещал, что обращение возьмёт на контроль и в ближайшее время выяснит все обстоятельства дела. Вторая просьба касалась также жилья, но уже для самого посетителя. Как участник боевых действий и относящийся к категории приравненных к ветеранам Великой Отечественной войны Валерий Куприн хотел бы воспользоваться внеочередным правом на получение квартиры в Тюмени. Выслушав мужчину, обсудив с ним детали прежних обращений к областным депутатам, Николай Брыкин поручил помощникам помочь ветерану в составлении письма к главе города и проконтролировать его рассмотрение.

С необычной просьбой на прием к депутату пришла волонтер Милосердия Надежда Сергеева. В этом году ее подопечной - ветерану войны и труда Галине Васильевне Кулаковой исполнится 92 года. Несмотря на преклонный возраст, она очень любит читать периодику, в частности "Тюменские известия". Прежде газету пенсионерке выписывала первичная ветеранская организация, но в этом году из-за финансовых затруднений пообещали выписать только с апреля-мая. Этот вопрос решили сразу, оформив в ближайшем отделении почты подписку на газету до конца года.

По словам депутата Госдумы Николая Брыкина, чаще всего на личных приемах избиратели сетуют на бездействие властей. Оно выражается в невнимании, формализме, халатном отношении, бюрократии. "Жалобы на власть региональную, муниципальную составляют процентов 20-25, еще около 30 касаются федерального уровня. Вторая половина обращений — это личные проблемы людей. Но если в них вникнуть, то и они перейдут в категорию недоработок местных властей", — констатирует депутат.

Нужно чтобы каждый, кто надел на себя депутатский значок или во властную структуру вошел, вникал в проблемы людей, разбирался в них. Это позволит избежать социальной напряженности в обществе, уверен депутат. "Человек должен знать, что он не один, что есть те, кто реально поможет ему разобраться в вопросе. Это мое субъективное мнение, я поступаю именно так, — говорит Николай Брыкин. — Если можешь помочь — помоги, не будь равнодушным. И не жди, что тебе воздастся. Помоги и забудь. Будешь сам в равновесии с собой жить, и люди будут тебя замечать. Простая философия".

По мнению Николая Брыкина, депутаты от государственной до муниципальной думы, чиновники, руководители различных рангов ни на минуту не должны забывать о том, что они представляют на местах власть, а их поведение, заинтересованность или безразличие к людям отражается на отношении населения в целом к стране.

Татьяна Тихонова