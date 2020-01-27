Стандарт участия граждан в решении городских вопросов обсудят в Тюмени

Стандарт вовлечения граждан в решение вопросов городского развития обсудят в пространстве "Точка кипения – Тюмень" 30 января. В мероприятии может участвовать любой житель Тюмени.

Совместно с экспертами тюменцы проработают вопросы совершенствования института гражданского участия в проектах городского развития.

"Мы провели анализ нормативно-правовых актов о порядке проведения публичных слушаний в 85 региональных центрах. Выяснилось много неожиданных фактов: например, в 30% проанализированных документов отсутствует информация об источнике финансирования проведения публичных слушаний, в 27% не описаны способы информирования граждан о проведении слушаний, а в положениях 14 региональных столиц есть упоминание о возможности отказа в их проведении без указания причины", — отмечают в Центре городских компетенций АСИ.

Эксперты уверены, что в российских городах должен быть отработан процесс мониторинга, освещения принятия решения, взаимодействия с населением. Также важно формирование городских сообществ, участники которых должны в полной мере представлять систему градостроительной документации.

Обсуждение стандарта вовлечения граждан в решение вопросов городского развития — крупное федеральное сетевое мероприятие, которое одновременно пройдет в 15 российских городах по инициативе Центра городских компетенций Агентства стратегических инициатив (АСИ). Кроме Тюмени это Великий Новгород, Воронеж, Владивосток, Екатеринбург, Иркутск, Киров, Курск, Якутск, Калининград, Ростов-на-Дону, Челябинск, Чебоксары и другие.

На основе обсуждений в городах будет сформирован стандарт гражданского участия, который в течение 2020 года протестируют в пилотных регионах. Затем документ будет дополнен и скорректирован, после на его основе сформируются законодательные инициативы.

Начало мероприятия в 10.00 на дискуссионной площадке "Точка кипения – Тюмень" (ул. Республики, 142), предварительная регистрация по ссылке.