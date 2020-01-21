В правительстве Тюменской области обсудили итоги реализации нацпроектов в 2019 году

Итоги реализации региональных нацпроектов за 2019 год подвели на рабочем совещании под руководством губернатора Тюменской области Александра Моора.

В Тюменской области реализуются 48 региональных проектов в рамках 11 национальных. Из 180 показателей, установленных в нацпроектах, в прошедшем году удалось достичь на сто процентов 171. Аналитические данные представила заместитель директора областного департамента экономики Татьяна Южакова.

Нацпроект "Здоровье"

В здравоохранении в 2019 году проведено переоснащение и дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений, поставлено 332 единицы необходимого оборудования, в том числе за счет средств федерального бюджета – 69 единиц.

Приобретено 10 единиц дорогостоящего оборудования для службы онкологической помощи (аппараты компьютерной томографии, МРТ, УЗИ, рентгенодиагностическое и эндоскопическое оборудование). Открылись два центра амбулаторной онкологической помощи в Тюмени и Ишиме.

Завершилось строительство поликлиники с детским отделением в Тобольске.

Установлены новые модульные ФАПы в сельских населенных пунктах. Для отдаленных сельских территорий приобретено два передвижных автомобильных комплекса ФАП (Тобольск, Вагай) и 2 передвижных маммографа.

Нацпроект "Образование"

В 2019 году по новой школе получили Заводоуковск, Тюмень и Тобольск, четыре школьные спортивные площадки обустроены в Тобольском районе. В сельских школах открыты 28 центров "Точка роста", созданы два детских технопарка "Кванториум". В 72 школах появился быстрый интернет и в целом высокоскоростным интернетом теперь обеспечены 252 образовательных учреждения.

В декабре в Тюмени, Ишиме и Тобольске одновременно состоялось официальное открытие Центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и Центра оценки профессионального мастерства и квалификации.

Нацпроект "Демография"

В прошлом году в Тюменской области открыто шесть детских садов (Тюмень, Ялуторовск, Тобольск, Тюменский район).

Для мобильных бригад закуплены автомобили, чтобы доставлять пожилых людей из сельской местности в медучреждения для профилактических мероприятий.

Нацпроект "Культура"

В 2019 году Тюменская область вошла в топ-10 "Регионы-лидеры по темпам развития культуры". В 2019 году завершился комплексный капитальный ремонт районного Дворца культуры в селе Стрехнино Ишимского района. Построен и введен в эксплуатацию культурно-досуговый центр в Богандинском.

Началось строительство центров культурного развития в Ишиме и в поселке Московский Тюменского района.

Пять детских школ искусств обеспечены инструментами и оборудованием.

В 13 муниципальных районах закуплены передвижные культурные комплексы.

По одному виртуальному концертному залу открыто в Тобольске, Тюмени и Ишиме.

По экспозициям и выставочным проектам на базе музеев семьи императора Николая II и Дворца наместника в Тобольске запущены два мультимедиа-гида.

Нацпроект "Жилье и городская среда"

Расселено 29 тыс. кв. м (47 домов, 647 жилых помещений, 1,63 тыс. человек) в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, Голышмановском городском округе, Вагайском, Исетском, Тобольском, Тюменском районах. В областной столице проведено благоустройство 11 дворовых территорий и трех общественных пространств.

По итогам Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в категории "малые города" от Тюменской области признаны заявки на "Создание комфортной городской среды по бульвару Белоусова в Ишиме" и города Тобольск на "Благоустройство и развитие Базарной площади и ул. Мира". На реализацию этих мероприятий из федерального бюджета выделено 170 млн рублей. Завершить проекты планируется в декабре 2020 года.

Всего в 2019 году проводились работы по благоустройству 67 дворовых территорий в городах Ишим, Тобольск, Ялуторовск, Заводоуковск и Тюменском районе, а также 20 общественных территорий в Ишиме, Тобольске, Тюмени и Тюменском районе.

Нацпроект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы"

В регионе состоялось два конкурса получателей грантов "Агростартап", по итогам определены 22 победителя, планирующие развивать скотоводство, овцеводство, коневодство. Наиболее активное участие в них приняли представители Ишимского, Омутинского, Сладковского, Казанского, Исетского и Ярковского районов.

Государственную поддержку получили 26 субъектов малого предпринимательства в сфере АПК, в том числе 22 крестьянских (фермерских) хозяйства получили грант на создание и развитие хозяйства "Агростартап", 4 сельскохозяйственных потребительских кооператива на возмещение части затрат на заготовку продукции от членов-пайщиков.

Также получили поддержку 5743 субъекта малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан.

38 представителей малого и среднего предпринимательства вышли на экспорт при поддержке центров (агентств) координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП.

На совещании подробно обсудили причины невыполнения девяти показателей. Один из них - "суммарный коэффициент рождаемости". Он составил в регионе 97%. Среди основных причин недостижения установленных для региона значений - снижение числа женщин фертильного возраста, увеличение среднего возраста матери, снижение первых рождений. Именно с целью увеличения рождения первенцев в тюменских семьях в конце прошлого года Александр Моор выступил с инициативой о выплате регионального материнского капитала семьям, где рождается или усыновляется первый ребенок, сообщает пресс-служба губернатора Тюменской области.

Завершая совещание, губернатор напомнил кураторам региональных проектов, что все несут персональную ответственность за своевременное выполнение мероприятий и результатов нацпроектов. "Спрос будет жесткий. Национальные проекты - одна из приоритетных задач", - резюмировал губернатор.