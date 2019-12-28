Наталья Шевчик займется стратегическими вопросами Тюменской области

19:46 27 декабря 2019
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Наталья Шевчик покинула пост первого заместителя губернатора Тюменской области. С 31 декабря она станет советником главы региона по стратегическим вопросам. Как сообщает ИА "Тюменская линия", об этом на заседании президиума регионального правительства 27 декабря сообщил глава Александр Моор.

В должности советника губернатора по стратегическим вопросам Шевчик будет курировать развитие Медгорода,  Западно-Сибирского научно-образовательного центра, в частности, сотрудничество со "Сколково", а также проекты "Ключ к жизни", "Университетская клиника", празднование Дня Победы.

Александр Моор вручил Наталье Шевчик знак отличия за заслуги перед Тюменской областью.

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