Наталья Шевчик займется стратегическими вопросами Тюменской области

Наталья Шевчик покинула пост первого заместителя губернатора Тюменской области. С 31 декабря она станет советником главы региона по стратегическим вопросам. Как сообщает ИА "Тюменская линия", об этом на заседании президиума регионального правительства 27 декабря сообщил глава Александр Моор.
В должности советника губернатора по стратегическим вопросам Шевчик будет курировать развитие Медгорода, Западно-Сибирского научно-образовательного центра, в частности, сотрудничество со "Сколково", а также проекты "Ключ к жизни", "Университетская клиника", празднование Дня Победы.
Александр Моор вручил Наталье Шевчик знак отличия за заслуги перед Тюменской областью.
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