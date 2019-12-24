Степан Киричук: важные вопросы города нужно решать в диалоге с обществом

Более сотни вопросов рассмотрели депутаты-участники постоянной комиссии по городскому общественному самоуправлению Тюменской гордумы в 2019 году. Все решения принимались во взаимодействии с администрацией города и его жителями. Об этом рассказал председатель комиссии Степан Киричук, подводя итоги работы за год.

Межмуниципальное сотрудничество с Курганом, Екатеринбургом, Самарой, зарубежными городами, городами-побратимами активно обсуждалось представителями заксобрания. Тюменские депутаты постоянно интересуются, что делают другие, и как у них все организовано, чтобы перенять лучший опыт, а также поделиться своими наработками.

"Наши думские практики пользуются спросом. Большой интерес коллеги из других городов проявляют и к работе администрации Тюмени. У нас перенимают опыт работы по созданию комфортных условий проживания. Очень нравится комплексность подхода к созданию среды, - отметил Степан Киричук. – На муниципальное сотрудничество городская администрация смотрит с точки зрения экономического взаимодействия, а дума – с точки зрения публичной, политической и организационной: как лучше включить жителей в управление городом, как проводятся публичные слушания. Этот вопрос на комиссии дважды рассматривался, и он достаточно интересный".

Демография – также одна из важных и обсуждаемых тем на заседаниях комиссии. В 2019-м депутаты ее рассматривали на двух встречах. В Тюмени проживают более 800 тыс. человек - прирост населения идет не только за счет миграции, но и за счет рождаемости, в областном центре она выше смертности. Недавно институт "Урбаника" опубликовал рейтинг самых комфортных и доступных для жизни российских городов, Тюмень заняла четвертое место. Это говорит о том, что жить в Тюмени людям хочется и нравится. Доступность услуг, возможность заниматься спортом – это все сказывается на росте численности населения, уверен депутат.

"К ситуации по демографии в городе комплексный подход. Наша комиссия удовлетворена работой муниципалитета в этом направлении. Все осуществляется в сотрудничестве, взаимодействии и в молодежной политике, и в спорте, и в других сферах. Все структуры работают скоординированно. Мы это видим на основе анализа демографической ситуации", – сказал Степан Киричук.

В поле зрения комиссии находятся и темы, связанные с безопасностью тюменцев. В частности, на контроле депутатов в 2019 году было обеспечение первичных мер пожарной безопасности. В 2020 году обсуждение продолжится рассмотрением вопроса о состоянии бомбоубежищ и возможности укрытия населения на случай ЧС. Ничего такого не ожидается, но порядки требуют, чтобы мы были наготове к любым поворотам, отметил Киричук.

В течение года комиссия дважды рассмотрела возможность создания в городе новых Территориальных органов самоуправления: в центре столицы и в новостройках Калининского административного округа. "Депутаты сумели объяснить необходимость ТОС жителям старых микрорайонов, а у проживающих в новых - зажечь мысль о том, что надо самим участвовать в решении городских вопросов. Это перспективно и очень даже интересно", – уверен парламентарий.

Большую работу депутаты провели по разработке нового Положения о наказах жителей Тюмени. Новая формулировка позволила расширить список наказов и максимально учесть потребности горожан.

"Нынешние положение говорит о том, что любой житель нашего города имеет право внести свои предложения через депутата округа. Мы сделали его гибким, оно не догматично – приняли в день выборов и на этом все закончено. Будем следить за выполнением, как реализуются наказы и, при необходимости, вносить новые. Все то, что в компетенции города в соответствии с Уставом и 131 Федеральным законом, записываем в наказы жителей и делаем все, чтобы они были профинансированы за время работы думы седьмого созыва. Просьбы жителей, что вне компетенции муниципалитета, депутаты вправе выполнять самостоятельно", – пояснил Степан Киричук.

Он добавил, что лично занимается Алебашевской протокой. "Городу эту проблему самостоятельно не решить, так как это федеральная собственность. За год мы продвинулись только в бумагах. Но, в отличие от первого обращения о том, что надо что-то делать и сухой констатации факта со стороны федерального органа исполнительной власти по Тюменской области, мы достигли понимания необходимости очистки, реконструкции и видоизменения, – поделился парламентарий. – Думаю, еще через год мы сможем говорить уже о другом. Точно также и у моих коллег. Никто у депутатов не отнял право принимать подобные наказы. Пиши, доказывай, объясняй. Законом предусмотрены разные формы общения и варианты решения проблем".

В бюджете на 2020 год отражены около 80 наказов жителей, а если учесть программы, которые осуществляются в рамках областного бюджета, социально ориентированными компаниями и организациями, то к исполнению в следующем году их наберется около сотни.

"У меня одиннадцать наказов. Три уже реализованы. Надеюсь, что и другие будут исполнены. Здесь важно взаимодействие по формуле "житель – депутат – администрация", - отметил Киричук.

В уходящем году при непосредственном участии членов постоянной комиссии по городскому общественному самоуправлению дума приняла новое положение о поощрениях, введен нагрудный знак "За заслуги перед городом Тюменью".

"В думу поступает много обращений о присвоении звания "Почетный гражданин города". Это самая высокая награда города, дать ее всем невозможно. Но когда читаешь представленные документы, ни мыслью, ни росчерком пера, ни голосованием не хочется отвергать их. Выдвигаемые коллективами кандидатуры – достойные люди. Мы попытались найти компромисс и ввели нагрудный знак "За заслуги перед городом Тюменью". Такое поощрение есть и в других городах. Для кого-то знак будет максимальным поощрением, для других – ступенькой к званию "Почетный гражданин города". Награда сверхважная, – подчеркнул Киричук. – Каждый депутат, а нас 36, во время созыва сможет представить лишь одного человека. Лично я к этому вопросу подхожу очень серьезно. Хочу, чтобы мой кандидат стал кандидатом всего города, чтобы все этого человека знали. Надеюсь, что новая муниципальная награда в Тюмени обязательно приживется".

В 2019 году постоянная комиссия по городскому общественному самоуправлению активно участвовала в двух Днях депутата. В УМВД Тюмени народные избранники ознакомились с работой полиции общественной безопасности и используемыми в работе информационными технологиями. Второй День депутата прошел на базе ТюмГУ и был посвящен местному самоуправлению. На взгляд Киричука, в такие мероприятия необходимо включать и жителей города.

"Мне очень понравилась игра "Я – будущий депутат Тюменской городской думы!", которую провел избирком в школах. Быть жителем Тюмени и не участвовать в общественной жизни просто нельзя. Мы обязательно подумаем, как организовать следующий День местного самоуправления, и, конечно же, поддержим мероприятия других постоянных комиссий. Важен обмен мнениями, взгляд со стороны, желание услышать. Без этого не обойтись. Это одна из форм депутатской работы", – подчеркнул он.

"Члены комиссии по городскому общественному самоуправлению самой главной задачей считают включение горожан в управление, в принятие решений. Надо избегать келейных решений, принятия распоряжений без обсуждения с обществом. Нужен диалог. Пример такого подхода – комплексное благоустройство дворов, где в принятии решений участвуют и жильцы, и заказчики, и подрядчики, и депутаты, и ТОС. За деньги налогоплательщиков высококвалифицированные специалисты спроектировали, ответственные люди заказали и не менее ответственные это все исполнили. А мы, жители, приняли. Вот эту технологию, вот этот механизм решения нужно внедрять повсеместно. В этом заключается роль комиссии по городскому общественному самоуправлению. И это справедливо!" – уверен Степан Киричук.