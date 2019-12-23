Тюменские депутаты подведут итоги года

Заключительное в этом году заседание Тюменской городской думы состоится 24 декабря, начало - в 10 часов.

В перечень тем для обсуждения включена информация администрации Тюмени о проведении работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах. Депутатам представят данные по результатам реализации программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в 2019 году и озвучат планируемые показатели на 2020-й.

На основе информации о реализации муниципальной программы "Развитие системы коммунальной инфраструктуры города Тюмени на 2015-2022 годы" народные избранники обсудят, какие меры принимает городская администрация для повышения качества коммунальных услуг, а также обеспечения бесперебойной работы систем тепло-, газо-, электро-, водоснабжения и водоотведения. Оба вопроса предварительно рассматривались на заседании постоянной комиссии по благоустройству и городскому хозяйству.

Всего в повестку тринадцатого заседания Тюменской городской думы включены 12 вопросов. Кроме того, председатель представительного органа местного самоуправления Евгений Заболотный подведет итоги работы Думы VII созыва.