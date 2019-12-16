Тюменские депутаты определили приоритеты в работе на 2020 год

Депутаты Тюменской городской думы в 2020 году рассмотрят и проконтролируют реализацию 12 из 20 муниципальных программ, исполнение бюджета города Тюмени, порядок управления и распоряжения муниципальной собственностью и другие важные вопросы. Основные направления деятельности на 2020 год народные избранники утвердили на ноябрьском заседании думы.

В планах депутатов в течение года заслушать отчеты главы города о деятельности и работе администрации Тюмени, председателя Счетной палаты города, начальника УМВД России по городу Тюмени о результатах деятельности полиции за 2019 год.

Исполнение бюджета города Тюмени за 2019 год совместно с представителями администрации депутаты рассмотрят в мае. В течение года обсудят отчеты о ходе реализации концессионного соглашения на объектах водоснабжения и водоотведения, об итогах приватизации муниципального имущества города, развитии системы образования, дорожно-транспортной сети, поддержке предпринимательства и формировании современной городской среды, проведении капитальных ремонтов и так далее.

Помимо этого в следующем году депутатам предстоит обсудить предстоящие изменения в генеральном плане города, а также правилах землепользования и застройки Тюмени.

"2020 год будет очень насыщенным. Дума всегда старается целенаправленно подходить к решению больших системных вопросов жизни города, - отметил председатель Тюменской городской думы Евгений Заболотный. - Основные контуры работы на следующий год обозначены, но это далеко не догма. При необходимости мы будем возвращаться к плану, и включать те или иные вопросы в повестку заседаний думы. Форм работы у депутатского корпуса много".

Так, в предстоящем году запланирован круглый стол "Комплексные меры профилактики наркомании и токсикомании среди населения города Тюмени" и проведение дня депутата, посвященного цифровизации образовательного процесса в учебных учреждениях областного центра, сообщили в информационно-аналитическом отделе Тюменской городской думы.