Евгений Заболотный: важно, чтобы тюменцы ощутили подвижки в развитии города

Председатель Тюменской городской думы Евгений Заболотный в эфире телеканала "Регион-Тюмень" подвел итоги работы местного парламента в 2019 году.

- Евгений Борисович, в преддверии нового года расскажите, какие интересные, важные законопроекты были приняты в уходящем году?

- Казалось бы, еще вчера были выборы депутатов городской Думы VII созыва, а сегодня мы уже подводим итоги 2019 года. Все наши решения по-своему важны. Среди глобальных вопросов, касающихся жизни города, я бы назвал принятие поправок в Устав города, принятие бюджета. В то же время были рассмотрены вопросы создания новых органов ТОС, предоставления льготного налогообложения садоводам, многодетным семьям. Важной составной частью нашей деятельности является работа с наказами жителей. Мы привели в порядок Положение, на основании которого работаем, проанализировали более 700 наказов горожан, которые получили в ходе избирательной кампании, выбрали из них по компетенции те, что будем решать за счет средств местного бюджета. Таких наказов более 400, они структурированы по годам, и мы понимаем, когда тот или иной наказ будет реализован. Свыше 170 наказов (более 35%) уже взяты в работу администрацией Тюмени. Для первого года деятельности это хороший показатель. Мы уверенно говорим о том, что все они будут выполнены.

- Комментируя бюджет на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, вы говорили, что он синхронизирован с бюджетом области. Что это значит?

- Когда мы рассматривали бюджет 2020 года, сосредоточив основное внимание на 2019 годе, мы утвердили бюджет в объеме 23 млрд рублей. Сегодня цифра серьезно увеличена: в бюджет города на следующий год заложено 33 млрд рублей. На город работают и федеральный, областной бюджеты. Строительство новых дорог, объектов социальной сферы идут за счет средств областного бюджета, а поставка оборудования на тот или иной объект осуществляется за счет муниципального бюджета. Важно понять заранее, где и какой детский сад будет построен, чтобы успеть заложить в бюджете города средства на заработную плату воспитателей, на оборудование. Это нужно синхронизировать, потому что бессмысленно строить крупный инфраструктурный объект, связанный с транспортными артериями, и не подвести туда муниципальную дорогу. Тогда он будет стоять и бездействовать. Эти вещи важно предусмотреть и понять, как в целом будет развиваться город. Серьезные средства в бюджете заложены на содержание города. Нельзя только проживать средства, надо думать о развитии города. Также на реализацию проекта "Безопасные и качественные дороги", на приведение в порядок наших рекреационных зон заложены небольшие средства из федерального бюджета. Из бюджетов ресурсоснабжающих организаций порядка 4 млрд рублей также пойдут на приведение в порядок сетевого хозяйства. Если сети будут ремонтироваться, нужно посмотреть, где будет ремонт, чтобы следом провести благоустройство дворовых территорий, привести в порядок уличную сеть. Это серьезная работа, которой депутаты занимаются вместе с администрацией города. Мне бы очень хотелось, чтобы беспрецедентный бюджет на 2020 год пошел в дело, и тюменцы почувствовали, что изменения в городе происходят.

- Предусмотрены ли в бюджете средства на реализацию идей губернатора, которые он озвучил в недавнем послании?

- Все идет синхронно: готовится послание губернатора, разрабатываются бюджеты. Это документы не рождаются спонтанно, это проработанные вещи, которые в послании губернатора нашли комплексное выражение. Мы всегда занимались приведением в порядок пешеходных переходов, но на это тратились небольшие средства. Губернатор, видя эту проблему, обозначил ее более глобально и поставил перед нами задачу привести в порядок все пешеходные переходы. Вместе с администрацией мы посчитали объем работ - более 700 пешеходных переходов не отвечают требованиям. На их совершенствование необходимо около 120 млн рублей. Конечно, потребуются дополнительные средства, которые будут обозначены в бюджете в ходе его исполнения. Задача обязательно будет решена. Губернатор затронул и проблему обеспечения детскими садами. В областном бюджете на реализацию этой задачи заложены средства на 20 новых объектов, которые будут спроектированы, построены, а мы оборудуем их всем необходимым и запустим в работу. Эти очень важные направления мы будем более интенсивно разрабатывать и получим результат к концу трехлетки. Некоторые вещи будут решены в 2020 году, например, пешеходные переходы. Многие вещи будут включены в муниципальные программы, всего в городе есть 20 программ. Все поставленные губернатором задачи будут решены.

- В начале работы думы возник вопрос о качестве, обустройстве приемных депутатов. Какова ситуация сейчас?

- У депутатов есть все возможности для приема граждан и работы по месту жительства. Четыре приемные на улицах Мира и Урицкого мы еще приводим в порядок, это тоже, к сожалению, непростой процесс, который не решишь в одночасье. Нужно разработать проектную документацию, определить подрядчиков и на разработку проекта и на ремонтные работы.

- Председатель городской думы тоже ведет приемы?

- Председатель - такой же депутат, я работают так же, как и коллеги. За минувший год мы приняли и рассмотрели более 4 тыс. письменных обращений. Довольно большой поток людей идет к депутатам. С одной стороны, это радует, значит, есть доверие избирателей к нашим депутатам, люди уверены, что их вопросы будут решены. С другой стороны, это нерешенные проблемы, то, что людей не удовлетворяет. Мы понимаем, что таких вопросов еще много и стараемся на них реагировать. Ко мне тоже приходит достаточно большое количество жителей. Стараюсь вникнуть в каждую проблему и помочь конкретному человеку.

- Люди приходят с личными проблемами или системными?

- С разными. Например, вопросы благоустройства дворов. Казалось бы, уже все сделано, чтобы новые механизмы заработали и люди обсуждали, что должно быть во дворе, но часто им сложно выбрать компромиссное решение. Молодежь хотела бы больше стоянок для автомобилей, а пожилые люди - тенистых скамеек. Все эти вещи приходится корректировать. Есть вопросы общественных пространств, работы транспорта, установки дополнительных остановок, увеличения количества автобусов. На будущий год, кстати, запланировано приобретение еще 70 автобусов для города. Есть и личные вопросы, например, кому-то нужна материальная помощь для покупки лекарств, вещей первой необходимости. Мы стараемся особую заботу проявлять о наших ветеранах, особенно в преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Самые разные темы поднимают наши жители, и радуешься тогда, когда удается помочь людям.

- Горожане благодарят в ответ?

- Иногда да. Это естественно, ведь человек решил свой вопрос и думает, как жить дальше.

- Какие планы у депутатов Тюменской городской думы на следующий год?

- Предварительный план работы мы утвердили. Дума старается целенаправленно подходить к решению больших системных вопросов жизни города, будь то вопросы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения или вопросы деятельности депутатского корпуса. Такие проблемы стараемся рассматривать на Дне депутата. Мы часто выезжаем на место всем депутатским корпусом и после осмотра того или иного объекта проводим детальное обсуждение. В этом году депутаты подробно ознакомились с ходом капитального ремонта домов. Было много нареканий, потому что механизм только начинает работать. Многое еще нужно отладить для того, чтобы подрядчики попались добросовестные, все проектные работы были прописаны по видам работ, а жильцы были довольны и не замечали, как у них идет капитальный ремонт крыши, подъезда или коммуникаций. Как правило, после таких выездов принимаются рекомендации, которые мы обсуждаем на заседании думы, затем следим за тем, как эти рекомендации выполняются. Основные контуры работы на 2020 год обозначены и опубликованы на нашем сайте. Это далеко не догма, мы неоднократно будем возвращаться к планам нашей работы и по мере необходимости ставить те или иные вопросы в повестку заседания думы, для обсуждения на Дне депутата, на круглых столах. Форм работы у депутатского корпуса много. Я вижу, что 2020 год будет насыщенным. Главное, конечно, реализация бюджета, который мы утвердили. Важно не только его исполнить, но и эффективно потратить бюджетные средства, чтобы тюменцы ощутили подвижки в развитии города.