В правительстве области назначена руководитель аппарата губернатора

Распоряжение о назначении Ольги Мамонтовой руководителем аппарата губернатора Тюменской области подписал сегодня Александр Моор. До этого Мамонтова исполняла обязанности помощника губернатора Тюменской области.

По сведениям пресс-службы губернатора, Ольга Мамонтова в 2000 году окончила Тюменский государственный университет по специальности юриспруденция. Более двадцати лет работает на муниципальной и государственной службе. Профессиональную деятельность Мамонтова начала с работы юриста в Тюменской таможне, в администрации города Тюмени замещала должности от консультанта главы города до заместителя директора административного департамента.