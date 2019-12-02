В правительстве области назначена руководитель аппарата губернатора

14:15 02 декабря 2019
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Распоряжение о назначении Ольги Мамонтовой руководителем аппарата губернатора Тюменской области подписал сегодня Александр Моор. До этого Мамонтова исполняла обязанности помощника губернатора Тюменской области.

По сведениям пресс-службы губернатора, Ольга Мамонтова в 2000 году окончила Тюменский государственный университет по специальности юриспруденция. Более двадцати лет работает на муниципальной и государственной службе. Профессиональную деятельность Мамонтова начала с работы юриста в Тюменской таможне, в администрации города Тюмени замещала должности от консультанта главы города до заместителя директора административного департамента. 

Теги: назначения , правительство
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