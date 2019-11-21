Евгений Заболотный предложил учесть идеи губернатора при принятии бюджета-2020

Губернатор Тюменской области Александр Моор 21 ноября обратился к парламентариям и жителям региона с ежегодным посланием, в котором отражены достижения и перспективы развития области в ближайшие годы.

Председатель Тюменской городской думы Евгений Заболотный, комментируя программный документ, назвал нынешнее послание губернатора фундаментальным и оптимистичным, обозначающим идеи, на которых необходимо основываться.

В качестве основных тем послания председатель городской думы выделил новые направления по развитию дорожной сети, образования, медицины, поддержке семей, демографии и другим важным аспектам жизни региона.

Евгений Заболотный отметил, что депутаты заслушали послание губернатора накануне принятия регионального и муниципальных бюджетов, а значит, еще есть время, чтобы учесть идеи губернатора.

"Те положения, которые озвучил глава региона, необходимо учесть при утверждении главного финансового документа города Тюмени", – считает Евгений Заболотный.

Спикер гордумы также поддержал мысль губернатора о том, что Тюмень должна сохранить свою уникальность. "Впервые я услышал в послании губернатора, что Тюмень должна иметь свое лицо, – отметил Евгений Заболотный. – Глава региона подчеркнул, что мы не должны стараться походить на кого-то. У Тюмени собственное лицо, здесь живут люди, у которых есть все необходимые качества для того, чтобы двигаться вперед".